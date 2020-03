L'Electronic Entertainment Expo (E3), l'un des plus grands salons dédiés au jeu vidéo qui se déroule chaque année à Los Angeles (Californie), a été annulé en raison des craintes liées à l'épidémie due au nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"Nous avons pris la décision difficile d'annuler E3 2020, qui était prévu du 9 au 11 juin à Los Angeles", ont-ils indiqué dans un communiqué.

En 2019, l'événement avait rassemblé 66.000 visiteurs et plus de 200 exposants.

Les organisateurs du salon réfléchissent à un moyen de permettre aux entreprises du secteur de présenter quand même leurs nouveautés et de faire leurs annonces "en ligne" au mois de juin de manière "coordonnée".

Les annulations ou report de manifestations, congrès, concerts et autres foires se multiplient aux Etats-Unis pour tenter d'endiguer l'épidémie, qui a fait pour l'heure 31 morts dans ce pays et plus de 1.000 cas confirmés, selon le plus récent bilan mercredi.

Le célèbre festival californien de musique Coachella a été reporté à octobre en raison du coronavirus.

L'événement, prévu en avril, se déroulera les week-ends du 9 et 16 octobre dans la ville d'Indio en Californie.

D'autres grands rendez-vous culturels ont été annulés en raison de l'épidémie de Covid-19, notamment le festival cinématographique et technologique South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas.