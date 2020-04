Des milliers de français ont téléchargé par erreur une application géorgienne pensant obtenir l'application de traçage française "Stop Covid".

© App Store Pourtant, si l'application n'est pas encore en ligne, des milliers de français se sont empressés de télécharger une application du même nom, qui est en réalité d'origine géorgienne, pensant obtenir l'application française. Certains utilisateurs vont même jusqu'à s'interroger sur la raison pour laquelle la description n'est pas disponible en français. Ainsi, la version géorgienne "Stop Covid" est devenue la deuxième application la plus téléchargée sur l'App Store français dans la rubrique médicale. Une erreur plutôt fâcheuse, même si le gouvernement français n'a pour l'instant encore rien communiqué sur le sujet. © App Store

© App Store



"Stop Covid", il s'agit là du projet d'application de traçage que le gouvernement français souhaite mettre sur pied. Cette dernière devrait permettre un suivi des cas de coronavirus en France et prévenir ses utilisateurs, via une alerte sur leur mobile, si une personne croisée dernièrement a été testée positive. "Stop Covid", fait actuellement débat, beaucoup la considèrent comme une atteinte à la vie privée en raison de l'utilisation des données personnelles de chaque utilisateur. De ce fait, l'examen de l'application "Stop Covid" a été repoussé par Edouard Philippe ce mardi 28 avril à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a déclaré que l'application doit encore être améliorée et que des ingénieurs travaillent actuellement sur le projet.