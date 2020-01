L'objectif serait, notamment, de connaître une globalisation de la connectivité.

Le Parlement Européen aimerait insérer des chargeurs universels dans le marché de la téléphonie mobile. Il s'adapterait donc à chaque marque confondue de Smartphone. Selon l'instance européenne, l'objectif serait double. Cette loi "permettrait de réduire les déchets électroniques, mais aussi de faciliter la vie des consommateurs." En effet, les chiffres concernant l'empreinte écologique des chargeurs sont assez inquiétants. Selon l'UE: " les anciens chargeurs génèrent plus de 51.000 tonnes de déchets électroniques par an."

Forcément, cette idée connaît de féroces détracteurs. Apple a notamment réagi: "Les régulations visant à favoriser la conformité sur le type de connecteur intégré à tous les smartphones empêchent l’innovation plutôt que de l’encourager."

L'argument de la marque à la pomme est que ce chargeur unique provoquerait une hausse et non une baisse des déchets électroniques. En effet, cela obligerait les consommateurs à se procurer un nouveau chargeur en plus de celui qu'ils utilisent déjà. Affaire à suivre...