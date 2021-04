Des données concernant plus de 500 millions d'utilisateurs Facebook et issues d'une fuite survenue en 2019, dont des adresses e-mail et des numéros de téléphone, ont été mises en ligne sur un forum de hackers,, confirmant les informations d'un expert en cybercriminalité.

Ces données comprennent notamment numéro de téléphone, nom complet, date de naissance et, pour certains compte, adresse e-mail, selon Business Insider. Des personnes mal intentionnées "vont certainement utiliser ces informations pour des arnaques, du piratage et du marketing", a relevé l'expert en cybercriminalité.

Trois milions de comptes belges seraient concernés. Comment savoir si c'est le cas pour vous? Un hacker belge Inti De Ceukelaire a créé un site web - à découvrir en cliquant ici - qui permet de vérifier si vous êtes concernés par l'importante fuite de données chez Facebook. Si la phrase "Jouw resultaat : jij bent er bij!" s’affiche, c’est que votre numéro de téléphone fait partie des données qui ont été partagées. Dans ce cas, soyez extrêmement prudent lorsque vous répondez à des appels inconnus provenant de numéros étrangers ou à des messages suspects.

Sur son site, Inti De Ceukelaire précise que 3.183.584 numéros de téléphone belges ont été divulgués, dont de nombreuses entreprises privées et personnalités politiques.