Un concours scientifique qui s’articule autour de valeurs éducatives et pédagogiques.

Chaque année, le CanSat Belgium propose un concours aux 5ème et 6ème secondaires pour sensibiliser les jeunes à la science et à l’écologie. A partir de 16 ans, les étudiants sont invités à se présenter en équipes mixtes de quatre à six élèves pour rejoindre le concours.

Le CanSat est la simulation d’un satellite réel incorporé dans le volume et la forme d’une canette de 33cl.