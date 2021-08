Désinformation: Facebook a remisé un rapport qui risquait de ternir son image

Facebook a dissimulé un rapport qui montrait que le lien le plus consulté sur la plateforme aux Etats-Unis au premier trimestre 2021 était un titre de presse suggérant une corrélation entre un vaccin anti-Covid et la mort d'un médecin en Floride, selon un article du New York Times paru vendredi.