Regarder la télévision sur différents supports sans souscrire à un abonnement complet ni avoir un décodeur, voilà le besoin auquel Orange Belgique veut répondre pour séduire. L'opérateur continue ainsi sur la voie qu'il s'est donné, c'est-à-dire jouer sur le terrain où ne sont pas, ou peu, ses concurrents, celui des offres plus "libres", moins complètes mais moins chères. Plus "Lite" donc.

"Près de 40 % des Belges ont un abonnement à une chaîne ou un service payant pour regarder des films ou des séries. Orange TV Lite, le nouveau concept lancé par Orange Belgium, permet de combiner ce type de compte de streaming et la télévision ordinaire, sans avoir à payer un abonnement complet. Orange TV Lite permet aux téléspectateurs de diffuser jusqu'à 20 chaînes de télévision sur leurs smartphones, tablettes et PC, notamment via Google Chromecast, sans décodeur", annonce l'opérateur ce lundi.

"De plus en plus de personnes regardent leurs séries et films préférés en streaming en ligne. D’après une enquête menée par Orange, 39% des Belges utilisent actuellement ce type de plateforme de streaming. Plus de la moitié (56%) des jeunes âgés de 18 à 34 ans ont même un abonnement à un site de streaming", précise-t-il, après avoir mené une enquête dans neuf pays.

Les offres s'adaptent quant à elle aux publics flamand et francophones.

"La première offre comprend 11 chaînes néerlandophones telles que VTM, VTM Kids, Eén, Canvas, Play4, Play5, Play6, etc., ainsi que des chaînes telles que National Geographic, Disney Channel et FOX.

La seconde offre comprend 15 chaînes francophones : La Une, RTL-TVI, PlugTV, TF1, France 2, etc. mais aussi National Geographic et Disney Channel, pour n'en citer que quelques-unes", détaille Orange, ajoutant que les personnes ayant déjà souscrit à l'option Orange Football pour suivre la Jupiler Pro League.

L'opérateur annonce également la possibilité d'enregistrer ses programmes.

Les personnes ayant déjà choisi l'option Orange Football (10,99 euros par mois) pour suivre la Jupiler Pro League trouveront les trois chaînes Eleven Sports directement dans l'application, gratuitement, précise l'opérateur.

Eligibilité de l'offre

Orange TV Lite est uniquement disponible dans le cadre d'un abonnement "Love" ou "Home". Le service est vendu au prix de 8,50 euros par mois. En combinaison avec "Love" et "Go Plus", les clients d'Orange bénéficient de l'internet fixe et des appels illimités, de 10 Go de data et de TV Lite pour seulement 58,5 euros par mois, donc.