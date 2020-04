Un code PIN sur chaque profil, des blacklistings manuels, une surveillance de ce que les enfants ont visionné : Netflix muscle son contrôle parental

Plus que jamais, en cette période ou plus de la moitié de la planète est confinée chez elle, le service de SVOD (Subscrition Video On Demand) Netflix tourne plein pot. Au point d'avoir réduit, en Europe, de 25% le flux envoyé vers les foyers et appareils mobiles des internautes, afin de soulager la bande passante.

C'est un constat que les familles ont posé depuis bien avant le confinement déjà : les enfants sont d'importants consommateurs de Netflix. Qui doivent être protégés de certains contenus, pas nécessairement adaptés à leur âge.

A l'écoute de sa communauté, Netflix a donc implémenté d'importants changements au niveau de son contrôle parental. La plate-forme disposait déjà d'un contrôle parental désactivé par défaut (à activer dans "Compte", depuis un ordinateur), mais va largement dépoussiérer ce dernier. Et le doter de nouvelles options.

Principale nouveauté ? Vous pourrez désormais verrouiller chaque profil (pour rappel, un compte peut accueillir 5 profils maximum) au moyen d'un code PIN à quatre chiffres. L'idée est bien entendu que les enfants ne puissent accéder au contenu des adultes (inscrits sur le même compte qu'eux, mais avec un profil différent) depuis leurs devices. Il leur était très simple, jusqu'ici, de lancer le profil de papa (par exemple) avec leur tablette (toujours pour l'exemple).

© NETFLIX



Ce n'est pas tout.

Netflix va également permettre aux parents d'utiliser des filtres pour empêcher les enfants de regarder des films ou des séries inadaptés à leur âge sur leur profil enfants. Ces filtres varient selon les pays et sont basés sur des classifications locales, pour qu’ils soient plus intuitifs.

© NETFLIX



Il sera également possible de blacklister manuellement d'un profil des films ou des séries, qui ne s'afficheront donc plus sur les profils concernés.

Deux nouveautés encore : à tout moment, les parents pourront accéder aux contenus visionnés par leurs enfants. Et enfin, il sera possible de désactiver le binge-watching (la lecture automatique de l'épisode suivant) pour nos chères têtes blondes.

Chaque utilisateur peut désormais ajouter ces nouvelles fonctionnalités à son profil dans les paramètres de compte via son smartphone, sa télévision ou tout autre appareil connecté.

"Nous croyons depuis toujours que le choix et le contrôle des fonctionnalités sont essentiels pour nos membres, notamment pour les parents. Nous espérons que ces nouveaux paramètres de contrôle, permettront aux parents de faire les bons choix pour le divertissement de leur famille", note Michelle Parsons, responsable des contenus enfants pour Netflix.

Les changements présentés ici sont accessibles à tous les abonnés Netflix, par l'entremise du Contrôle Parental, depuis les Paramètres du compte.