Elon Musk VS Mark Zuckerberg : le feu, la glace New-Tech Alexis Carantonis © IPM/BELGA

En 2022, deux des plus influents et fortunés CEO du monde promettent des révolutions majeures. Pour le patron de Facebook, il s'agira du Metaverse. Pour le dirigeant de Tesla et Space X, c'est la conquête spatiale, entre autres, qui guidera ses pas. Portrait croisé de deux génies tellement différents qu'ils ne pouvaient que ne pas s'apprécier...