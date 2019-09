Au salon IFA de Berlin, Richard Yu a présenté ce que sera la 5G avec Huawei.

Ceux qui attendaient une grande annonce et des nouveautés lors de la Keynote de Richard Yu, CEO de Huawei, au salon IFA de Berlin sont certainement un peu déçus. Il faudra encore attendre quelques jours pour découvrir le nouveau Mate 30, mais la marque chinoise a annoncé la couleur en présentant le nouveau processeur qui accompagnera les prochains appareils qui seront mis sur le marché.

Avec le Kirin 990 5G, la voie vers la 5G est ouverte, avec des avancées énormes aussi bien au niveau des performances, de la vitesse ou encore de la capacité énergétique. Richard Yu a enchaîné les premières mondiales en présentant un produit qui promet des avancées dans à peu près tous les domaines.

Cela vaut pour les smartphones, mais aussi pour tous les appareils de Huawei. Le Kirin 990 5G est donc le successeur du Kirin 980 qui équipe actuellement les appareils sur le marché. Son petit frère est ainsi plus puissant, moins énergivore et permettra d’aller plus loin dans la connectivité et les innovations. Petit exemple proposé ce vendredi à Berlin, la possibilité de réalisé des montages et détourages tout en réalisant une vidéo en direct. L’instantané est donc de plus en plus proche.

Et même si la 5G n’est pas encore disponible chez nous, ce processeur pourra être utilisé étant donné qu’il sera compatible au réseau 4G. Tout sera donc prêt pour accueillir la 5G pour les possesseurs des prochains Huawei.

Mais plus que les smartphones, le nouveau processeur viendra s’imbriquer dans tout l’univers connecté de Huawei, soit les téléviseurs, enceintes, robots ou autres montres. Le but est donc de connecté tous les appareils du quotidien sur un même système et surtout sur les mêmes performances. Harmony OS, présenté en août dernier pour faire face à la fin de la collaboration avec Google devra se poser comme la base de données de tous ces appareils, même si Android devrait continuer de fonctionner avec les smartphones. On en saura évidemment plus le 19 septembre prochain lors de la Keynote officielle de Huawei, mais ce processeur Kirin 990 5G annonce des appareils aux performances jamais vues.

Pour le reste, Richard Yu a présenté à Berlin les nouveaux écouteurs FreeBuds. Plus que des écouteurs aux hautes performances auditives, Huawei veut là aussi de placer dans le top de l’intelligence artificielle avec une meilleure connectivité au smartphone et de nouvelles fonctionnalités.

Le tout avec une augmentation annoncée de 53% au niveau des ventes à travers le monde. Le futur de la technologie s’inscrira donc avec Huawei, Google et Etats-Unis ou pas.