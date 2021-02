Sortie au mois de novembre dernier alors que de nombreux pays se remettaient à confiner leur population, la PlayStation 5 a connu un véritable succès et s’est immédiatement retrouvée en rupture de stock. Comme c'est souvent le cas lors de la sortie d'une nouvelle console de jeu, les magasins sont très vite en rupture de stock tant les gamers s'arrachent ces nouvelles consoles dès les premiers jours de leur sortie.

Sauf que, d'habitude, en quelques semaines, les magasins ont pour habitude d'avoir la capacité de se réapprovisionner pour tenter d'établir un équilibre entre l'offre et la demande. Pour ce qui est de la Playstation 5, Sony a annoncé qu’il restera compliqué de mettre la main dessus.

"Il nous est difficile d’augmenter la production de PlayStation 5 en raison d’une pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants”, a annoncé Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors d’une conférence qui avait pour but d’annoncer les résultats chiffrés de l’entreprise japonaise. "Nous n’avons pas été en mesure de répondre totalement à la forte demande des clients mais nous continuons à faire tout notre possible pour livrer autant d’unités que possible à ceux qui attendent une PlayStation 5”.

Lors de cette conférence, comme expliqué par Arts Technica, Sony a annoncé avoir tout de même réussi à livrer 4,5 millions de PlayStation 5 en novembre et décembre 2020. Un chiffre équivalent aux ventes de PlayStation 4 lors de sa sortie.

Le hic est que la demande semble beaucoup plus grande pour la playstation 5. Le confinement presque généralisé dans une grande partie de notre planète pourrait en être la cause.