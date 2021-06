Pourquoi donc votre voisin, qui a regardé Belgique- Russie ou Danemark-Belgique fenêtres ouvertes, a-t-il vu les réalisations de Lukaku et ses coéquipiers et quelques secondes avant vous, cassant ainsi votre plaisir de découvrir le but live ? Pourquoi le bar, juste en bas, s’enflamme quelques secondes plus tôt que vous, dans votre salon ou sur le balcon, avec vos amis ? En bref : pourquoi, à l’heure des débits stratosphériques, du tout connecté et de l’instantanéité, ne sommes-nous pas tous égaux devant le direct footeux télévisé ? On vous explique, en 5 points.

1. Le direct, ça n’existe pas

Seuls les rares Belges présents à Saint-Petersbourg et Copenhague ont vu les buts des Diables en (vrai) live. Pour les téléspectateurs du monde entier, il y a obligation de subir une série de décalages plus ou moins courts. Il y en a d’abord un, impossible à ôter de la chaîne : le temps nécessaire pour que les images, capturées en Russie ou au Danemark, parviennent jusqu’aux régies techniques des chaînes de télévision détentrices des droits (dans le monde entier). Un processus qui ne prend pas plus d’une seconde, que le flux d’images soit transmis par satellite (géostationnaire, à 36.000 km au-dessus de nos têtes, où les images doivent monter avant de redescendre) ou par câble. Jusqu’ici, tout le monde est à égalité, les images parviennent à tout le monde en même temps. C’est après que les décalages s’agrandissent.

2. Les chaînes et opérateurs entrent en piste

Lorsque la RTBF (ou la VRT) reçoit le signal venu d'une des villes hôtes de cet Euro 2020, elle est chargée de le traiter. Et de le transmettre aux opérateurs, qui auront pour mission de le compresser (en MPEG-4/H.264 aujourd’hui, en MPEG-2 hier). Ce processus prend, ici encore, un peu de temps. Par nature, le câble coaxial (VOO, Orange, Telenet) dispose d’un avantage théorique, en terme de débit, sur la technologie VDSL de Proximus. On parle d’une à deux secondes, mais sur un but, elles comptent.