FaceVerse ? MetaBook ? Facebook va changer de nom, et il y a plus d'une raison à cela

Entre le souhait de réfléter une idenitité de groupe plus diverse, celui de s'affranchir d'une réputation écornée par divers scandales et le désir de faire du mystérieux Métavers le prochain Big Thing de notre quotidien numérique, Facebook et Mark Zuckerberg s'apprêtent à changer pas mal de choses...