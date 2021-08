Il est bien connu que la voiture, synonyme de liberté, est aussi synonyme de gros trous dans le porte-monnaie. Assurance, entretien, essence... Les frais sont nombreux, et il est normal de vouloir les réduire au maximum.

Pour aller dans cette direction, Google va très bientôt doter son application de calculs d'itinéraires Google Maps d'une fonctionnalité très pratique. La nouvelle option sera notamment d'une grande aide lors d'un grand trajet ou d'un départ en vacances. Elle résulte d'un sondage effectué par Google auprès de membres de son programme de tests, indique le média Android Police.

Optimisation

Ainsi, comme Waze le propose déjà depuis un an, il sera possible de visualiser sur Google Maps tous les péages présents sur un itinéraire donné, mais surtout leurs tarifs. Cette fonctionnalité offrira donc la possibilité d'adapter son itinéraire en fonction des prix des tronçons d'autoroute, sortir et prendre les nationales aux moments opportuns pour éviter les parcelles les plus chères.

De façon à communiquer avec précision les montants des péages, Google devrait se baser sur les données de Waze, application qui appartient aussi au géant de la tech depuis 2013.

Par ailleurs, Google pourrait appliquer son système Google Pay aux péages, pour permettre aux conducteurs de régler à l'avance les péages par lesquels ils décideront de passer, afin d'anticiper les frais et de gagner du temps sur place. Depuis le début de l'année, le géant de la tech collabore déjà avec 80 sociétés de transports en commun, ce qui permet aux usagers d'acheter leurs tickets en ligne via Google Pay.