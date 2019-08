Facebook a tranché : il ne faudra officiellement bientôt plus dire Instagram ou WhatsApp

S'agit-il, comme le dit Facebook, propriétaire de WhatsApp et d'Instagram, d'une démarche pour "davantage de clarté et de transparence" ? Ou ce rebranding doit-il permettre de faire rayonner un peu plus Facebook, en perte de vitesse face au réseau social dédié à la photo et à la messagerie la plus populaire du monde ?

Une chose semble en tout cas acquise : Instagram et WhatsApp devraient bien changer de nom, selon le média américain The Information.

Une modification mineure : il faudra officiellement dire "Instagram from Facebook" et "WhatsApp from Facebook". La branche Oculus (les casques de réalité virtuelle), elle aussi détenue par Facebook, avait eu droit au même traitement dernièrement.

Le rebranding sera mis en place prochainement et progressivement. "Nous voulons être plus clairs sur les produits et services qui font partie de Facebook ", a indiqué une porte-parole du groupe de Mark Zuckerberg.

Au-delà de ce changement de dénomination marketing, il y a un développement technique : les infrastructures techniques derrière Facebook, Instagram et WhatsApp devraient bientôt fusionner.

Enfin, pour rappel, Facebook envisage également de lancer prochainement une application de messagerie qui regrouperait à la fois Messenger, Instagram et WhatsApp.

Une app pour gouverner des milliards de vies sociales, en somme.