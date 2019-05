Le "like" vit peut-être ses dernières semaines. Instagram envisage de supprimer la fonctionnalité et a déjà lancé les grandes manœuvres en ce sens. Pour notre bien à tous?

C'est justement pour mettre fin à cette pression sociale qu'Instagram réfléchirait à s'en passer. Une phase de test a été lancée cette semaine au Canada, où les "likes" étaient cachés aux autres utilisateurs. La fonctionnalité n'a pas disparu à proprement parler: il est toujours possible d'indiquer à vos amis que vous aimez leurs publications. C'est plus le compteur qui est dans le collimateur. En clair, il ne sera en effet plus possible de visualiser le nombre de "j'aime" des autres comptes. De Kim Kardashian et ses 137 millions d'abonnés à l'adolescente et ses 250 followers, tout le monde sera donc logé à la même enseigne!



Moins de compteur, plus de contenu

Par cette manœuvre, le patron d'Instagram Adam Mosseri entend remettre le contenu au centre de l'expérience utilisateur, comme il l'a fait savoir la semaine dernière à la conférence annuelle de Facebook, à qui appartient Instagram. " Nous voulons que nos utilisateurs se concentrent sur le contenu, et non sur le nombre de mentions "j'aime" qu'obtiennent vos publications", pouvaient d'ailleurs lire les utilisateurs canadiens qui participaient à la phase de test.