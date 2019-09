Pas de 5G, encoche toujours présente, design similaire : des iPhone de transition, pas vraiment destinés à bouleverser les codes. Le point sur les rumeurs, avant la keynote d'Apple de ce mardi (19 h, heure belge).

Les suiveurs savent : année impaire, chez Apple, rime rarement avec grand cru du côté des innovations attendues sur l'iPhone. Tous les signaux semblent converger, lors de la keynote qu'Apple tiendra mardi soir (19 heures, heure belge) au Steve Jobs Theatre du Apple Campus à Cupertino, les iPhone dévoilés ne devraient pas faire trembler la planète tech. Parce qu'iPhone de transition, parce que ventes de ce produit - qui fut jadis la vache à lait du groupe et tirait clairement son chiffre d'affaires - en net ressac, parce que réorientation de la stratégie d'Apple vers davantage de services (Apple TV+, Apple News, Apple Music,...) et moins de hardware blinquant. Passage en revue des nouveautés attendues demain.

© D.R.



iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max : circulez, y a pas grand chose à voir (mais de l'USB, quand même)

De la 5G, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran ? Un appareil photo rétractable (comme sur les One Plus 7 Pro et Xiaomi Mi9T, le smartphone qui agite le plus la Toile ces dernières semaines) ? Une encoche enfin disparue ? Rien de tout cela. Les nouveaux iPhone attendus cette semaine, qui portent le doux nom d'iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max, n'intégreront aucune de ces évolutions.

Côté matériaux, design et form-factor, on s'attend à un statu-quo - pour une troisième année consécutive.

En revanche, il y a bien du changement côté caméras : Apple devrait intégrer à ses nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max un module photo dorsal composé de trois capteurs photo cohabitant pour de meilleurs clichés. Tendance lancée par les concurrents asiatiques de la marque il y a déjà plusieurs années. Reste à voir si le module sera intégré dans un carré déjà accueilli de manière mitigée par la communauté pommée...

© D.R.



La caméra frontale, toujours logée dans l'encoche, est elle aussi revue, et sera désormais munie d'un capteur grand angle (elle devrait passer de 7 à 12 Mégapixels). Ce qui permettra à la reconnaissance faciale (Face ID) d'être plus efficace, notamment dans le cas (fréquent) où le mobile repose sur une table. La recharge sans-fil inversée est également de la revue : les futurs iPhone devraient donc pouvoir transmettre une partie de leur énergie à un autre smartphone (ou des AirPods).

Sous le capot, la puce A13 Bionic garantira toujours à l'iPhone une excellente puissance (et une optimisation au poil). On évoque, aussi, la présence de 4 Go de mémoire vive (sur l'iPhone 11, successeur philosophique de XR), soit un Go supplémentaire.

Ultime nouveauté, loin d'être anodine lorsqu'on sait à quel point Apple a aimé la stratégie des ports propriétaires : les nouveaux iPhone devraient intégrer un port USB ! De type-C (câble réversible autorisé, donc). On devrait donc pouvoir recharger le nouvel iPhone avec le même câble que n'importe quel autre mobile, ce qui, mine de rien, est une première en douze ans, qui sonnera le glas du fameux "qui a un chargeur iPhone à prêter ?".

Apple Watch 5: après la céramique, du titane ?

On en sait moins sur la future Apple Watch 5, si ce n'est qu'elle pourrait débouler dans une version en titane. En termes de design et d'ergonomie, de grands bouleversements seraient surprenants : ils ont été adaptés l'an dernier.

© D.R.



iOS 13, iPadOS et MacOS Catalina

Apple profitera de la keynote pour déployer la nouvelle version de son système d'exploitation mobile, iOS 13, disponible dès le 10 septembre en version définitive donc.

Le nouvel iPadOS, qui a pour vocation de rapprocher l'iPad de l'expérience d’un ordinateur portable, sera enfin lâché dans l'arène (aperçu ici). Au menu : page d'accueil modifiée et productivité mieux soutenue, entre autres.

© D.R.



Côté iMac et Macbook, le nouveau macOS Catalina devrait également être lancé. Cette version supprime l’application iTunes, qui est divisée en Musique, Podcasts et TV. Une nouvelle qui fit grand-bruit (pour rien) il y a quelques semaines.

One more thing … : un nouveau MacBook Pro ?

Les nostalgiques du Macbook Pro 17 pouces seront-ils entendus par Apple ? La rumeur du lancement d'un Macbook Pro doté d'un écran de 16 pouces (logé dans la châssis d'un Macbook Pro 15) circule en tout cas.

Confirmations dans quelques heures.