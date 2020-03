Samsung Galaxy S20, Huawei P40 et P40 Pro, Xiaomi Mi 10 annoncés, OnePlus 8 et iPhone 12 maintenus respectivement le 14 avril et à l'automne... Les sorties de nouveaux smartphones se suivent, comme si le coronavirus épargnait l'industrie. Rien n'est plus faux : la chute du marché n'a jamais été aussi forte...

Usines de production et d'assemblage en Chine, fondeurs de puces à l'arrêt, économie paralysée, consommateurs confrontés à une diminution de leurs revenus : les fabricants de smartphones vivront une année 2020 noire, c'est déjà acté. Selon un récent rapport de Strategy Analytics, les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 38 % en glissement annuel au mois de février 2020, soit la plus forte baisse jamais enregistrée dans l'histoire du marché mondial des smartphones. Seulement 61,8 millions d’appareils ont été expédiés en février dernier contre 99,2 millions d’appareils vendus en février 2019. Et mars devrait être au moins aussi compliqué. En février, c'est l'Asie qui a plombé les chiffres. En mars, l'Europe s'y adjoint.