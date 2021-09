L'iPhone 13 ou plutôt l'iPhone 13 Family se déclinera, comme ce fut le cas l'an dernier, autour de quatre modèles : l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 (le coeur de gamme), l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Des nouveautés structurelles ? Ca n'en prend pas le chemin.





Bien entendu, l'iPhone va évoluer, notamment en stockage (on parle de capacités élargies pour un tarif similaire, et d'un iPhone 13 Pro Max proposé à 1 To), en puissance de traitement/vélocité (la puce A15 Bionic sera bien de la revue) et sans doute en autonomie (les 4 modèles seront compatibles avec la recharge sans-fil 25W) ainsi qu'en qualité d'écran (les modèles Pro intégreront plus que probablement un écran 120 Hz).





On annonce, aussi, une petite révolution en terme de coloris disponibles, avec l'arrivée du rose, d'un noir mat très profond et du bronze sur les deux modèles les plus huppés.



Hormis une encoche ("notch") promise comme plus réduite, aucun changement de form-factor ou de design majeur n'est attendu.





C'est bien vers un iPhone de continuité qu'on se dirige, plus que du rupture. Certains des quatre modèles attendus devraient être commercialisés dès le 24 septembre, mais probablement pas toutes.



Confirmations dès demain, en direct, ici-même, dès 19h.

Après une annonce/sortie de l'iPhone 12, en 2020, perturbée par le Covid et la pénurie de matériaux informatiques, Apple s'apprête à renouer avec son rythme habituel. Et à faire sien son moment de communication de la mi-septembre. Demain, dès 19h, Tim Cook et ses équipes annonceront l'iPhone 13 lors d'une keynote à l'Apple Campus, où devraient également être dévoilés d'autres produits, comme les AirPods 3 ou l'Apple Watch Series 7, par exemple.