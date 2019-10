Ce n'est pas une surprise puisque Apple l'avait annoncé en juin dernier, mais ça y est: iTunes a disparu avec le dernier déploiement de MacOS Catalina, le nouveau système d'exploitation des ordinateurs Apple. Une "bonne" nouvelle pour les utilisateurs fidèles de la marque car le logiciel, lancé en 2001, était assez peu pratique et était surtout devenu un véritable fourre-tout complètement dépassé par l'offre des plateformes de streaming.

Finis donc les téléchargements payants à l'unité, le morceau à 0,99€ et tout le reste. La part du streaming dans le business de la musique en ligne est devenue trop importante pour se permettre de conserver le modèle de la vente à l'unité comme proposé par iTunes. D'ailleurs, c'est simple, ce mode de consommation représentait plus de 60% du marché en 2012... Contre à peine plus de 10 % actuellement. La plateforme Apple Music, lancée en 2015, va donc récupérer le retard dans le domaine.

Et vos contenus achetés et téléchargés ?

Si vous faites la mise à jour MacOS Catalina, pas de panique. Tous les contenus stockés dans iTunes seront désormais répartis sur trois canaux: "Apple Music", "Apple TV" et "Podcasts". Après, si vous ne voulez pas faire la mise à jour, rien ne change, vous avez toujours accès à iTunes. Après, est-ce une bonne idée ? C'est une autre question.

Sur Windows, iTunes ne disparaît pas. Pas de problème donc si vous avez un iPhone, un iPod mais un PC qui roule hors de l'univers Mac. Par contre, là aussi, si iTunes ne va pas être supprimé complètement pour le moment (ça reste une source de revenus pour Apple), il n'y a pas de mises à jour à attendre.

Et évidemment, sur iPad et iPhone, tout est déjà mis à jour automatiquement, donc le changement est déjà opéré, à moins que vous ayez désactivé l'option de mise à jour automatique.