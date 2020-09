Sauf que la normalité n'est plus, et que le Covid est une réalité qui n'épargne pas les acteurs de la tech. Et que l'iPhone 12 n'a même pas été évoqué durant cette keynote de moins d'une heure ! Ce n'est toutefois que partie remise, le smartphone fera l'objet d'une keynote rien qu'à lui, peut-être déjà en octobre.

..

Voici le tour des nouveautés d'une conférence un peu terne, par la force des choses.

Apple Watch SE : moins chère, pas low-cost

C'est donc en commençant par parler d'Apple Watches, qu'une keynote virtuelle et annoncée fort tardivement s'est ouverte. Jeff Williams, COO (Chief Operating Officer de l'entreprise, favori des pronostics pour prendre un jour la relève du patron Tim Cook, dont il semble se profiler en clone managérial) a vite laissé la place au produit : une Apple Watch Series 6 a ainsi vu le jour, capable de capturer votre VO2Max (consommation maximale d'oxygène). Comme de coutume, la montre connectée d'Apple, leader de son marché, s'offre de nouveaux habits (bracelets et cadrans, notamment personnalisables avec des émojis).

© APPLE



Apple a également annoncé la fonctionnalité Family Setup, qui permet, depuis l'iPhone de papa ou maman, de contrôler l'Apple Watch portée par ses enfants (pour peu que l'on considère qu'il soit une bonne idée de faire porter une montre connectée à nos chères têtes blondes).



L'Apple Watch SE a également vu le jour, pour faire office de proposition plus accessible (on ne parlera pas de "low-cost"). Elle coûtera 299 € minimum, tandis que la Series 6 (qui remplace la Series 5, sortie du catalogue) sera vendue à compter de 429 € en Belgique. Ces deux nouveaux modèles seront disponibles dès ce vendredi aux Etats-Unis.

© APPLE





Fitness +

Apple a également annoncé Fitness+, une app centrée sur la remise en forme, le sport et le fitness. Des programmes d'entraînement donnés par des coaches certifiés y seront intégrés (mais le service, en anglais, ne sera pas disponible chez nous).

Apple One : un service pour les gouverner tous

Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Apple News et désormais Fitness+ : ces dernières années, Apple a effectué un virage nettement plus "serviciel". Que la firme de Cupertino veut aujourd'hui unifier, via une souscription unique. Avec des tarifs assez agressifs, d'ailleurs. Seulement 15 dollars pour Apple Music, Apple TV+, iCloud et Apple News.

© APPLE



Du neuf côté iPads L'iPad de 8e génération a été annoncé. Compatible avec l'Apple Pencil, il ne consiste qu'en une mise à jour logique du modèle standard des tablettes pommées. Il sera vendu en Belgique dès 389 €. Davantage d'attention était accordée au nouvel iPad Air (10,9 pouces), compatible avec l'Apple Pencil et le Keyboard de l'iPad Pro, et dispo en de nouveaux coloris (dont un vert et un bleu étonnant). L'iPad Air arrive à partir de 669 euros (sérieuse augmentation de prix par rapport à la version précédente), dès le mois prochain. Mais il s'agit, il est vrai, presque d'un iPad Pro...