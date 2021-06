Quoi de neuf sur Messenger ? Facebook vient d'agrémenter son application de messagerie de trois nouvelles fonctions.

Tout d'abord, il est désormais possible de réagir aux photos et aux vidéos sans devoir quitter la visionneuse de l’application. Quand un utilisateur affiche une photo ou une vidéo reçue en plein écran, il est en effet possible d'y réagir directement grâce une nouvelle barre de réponse rapide, qui s'affiche en cliquant sur le fichier reçu.

Des thèmes colorés

Le second changement impliqué par la mise à jour de Messenger est l’arrivée de nouveaux affichages. Bleu, noir, violet... Plusieurs thèmes colorés sont disponibles pour agrémenter les différentes conversations des utilisateurs. Ces mêmes thèmes seront également bientôt disponibles dans les messages privés d’Instagram.

Par ailleurs, Facebook a annoncé une avancée concernant les paiements via Messenger. Chaque utilisateur pourra générer des codes QR et des liens de paiement pour payer ou recevoir de l’argent via Facebook Pay, et ce, même sans être connecté à Facebook. Pour cela, il suffira de se rendre dans les paramètres Messenger et de sélectionner "Facebook Pay". L'utilisateur verra alors son code QR et pourra le faire scanner à ses amis pour recevoir de l’argent, ou encore générer et envoyer un lien de paiement à ses contacts.

A noter que Facebook Pay est bien disponible en Belgique, mais les codes QR et les liens de paiement via Messenger seront lancés dans un premier temps aux États-Unis.