WhatsApp ne cesse d'évoluer et de s'adapter aux exigences de ses nombreux utilisateurs. Dans les jours ou les semaines à venir, l’application va connaître de nouveaux ajustements, comme l'explique le site spécialisé en nouvelles technologies WABetaInfo.

Il est tout d'abord prévu que l'utilisateur pourra prochainement réagir à des messages avec des emojis, comme c'est déjà le cas actuellement sur Messenger et Facebook dans les commentaires par exemple.

Autre nouveauté attendue sur l'application et toujours liée aux emojis : la mise en place d'un nouveau raccourci pour rendre la recherche d’emoji plus facile.

Le plus gros changement à attendre sera sans conteste l'arrivée des sondages dans les groupes WhatsApp, comme l'annonce WABetaInfo. Les utilisateurs de l'application, ou uniquement les modérateurs de groupes, pourront créer un sondage dans une conversation de groupe. Les autres membres pourront donc ensuite choisir parmi des réponses prédéfinies et choisir celle qui leur convient, comme c'est le cas sur Messenger également. Fidèle à sa philosophie, WhatsApp a indiqué que les questions et réponses seront cryptées de bout en bout, ce qui signifie que seules les personnes du groupe pourront voir le sondage et ses résultats.

Toujours selon WABetaInfo, les utilisateurs WhatsApp qui sont sur Android pourront mettre en pause l’enregistrement d'un vocal sur leur smartphone et également voir les formes d’onde de la voix pendant l’enregistrement.

Enfin, concernant la sécurité, WhatsApp va proposer l’activation et la gestion de l’authentification à deux facteurs via un code PIN. Elle sera ajoutée sur l’application, mais aussi sur les applications web et de bureau.