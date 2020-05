La crise sanitaire a favorisé le développement du "Do it yourself". Et les "makers", ces personnes qui fabriquent des objets à l’aide d’imprimantes 3D, se sont surpassés. Pour contribuer à la lutte contre l’épidémie de coronavirus, de nombreux citoyens détenteurs de machines de loisir ont décidé d’investir et de prendre de leur temps pour trouver des solutions. "L’impression 3D offre une multitude de possibilités et était jusqu’à présent encore méconnue car longtemps associée à l’impression de bibelots et autres figurines. Mais avec le coronavirus, tout d’un coup, on se rend compte que cet outil permet de créer, en quelques heures, des visières de protection pour le personnel soignant, des adaptateurs pour respirateurs, et bien d’autres choses", explique Benoit Vande Lanoitte, dirigeant d’une entreprise spécialisée dans l’impression 3D. L’impression 3D, pas si gadget que ça, alors ? Tentatives de réponses.