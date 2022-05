C'est la fin, annoncée, d'un long cavalier seul. Apple, poussée dans le dos par le Parlement européen, va être contrainte de faire comme les autres, et d'intégrer une connectique USB sur ses smartphones (et autres produits) vendus en Europe. Le port Lightning, spécifique aux produits pommés, ne devrait donc pas faire de vieux os dans nos contrées européennes. En réalité, sur le marché smartphonien, seule Apple est ciblé par cette mesure : l'intégralité de ses concurrents, sous bannière Android, a fait sien l'USB-C depuis belle lurette.

Les députés européens de la commission ont voté, à 43 contre 2, la proposition de septembre de la Commission européenne visant à réviser la directive européenne sur les équipements radio, afin d'obliger les fabricants de smartphones et d'autres petits appareils à utiliser un port de charge USB-C commun. On parle bien sûr de smartphones, mais aussi de tablettes, d'appareils photos, de consoles portables, d'écouteurs, ainsi que d'enceintes musicales nomades. L'idée est cristalline : un seul câble à glisser dans la valise pour les recharger tous !



Outre la connectique, l'Europe se frotte aussi à la question du chargeur que vous insérez dans une prise murale, appelons le bloc de charge. "Sachant que 500 millions de chargeurs pour dispositifs portatifs sont expédiés chaque année en Europe et qu’ils génèrent entre 11 000 et 13 000 tonnes de déchets électroniques, un chargeur unique pour les téléphones portables et d’autres dispositifs électroniques de petite ou moyenne taille profiterait à tout le monde", a déclaré Alex Agius Saliba, l’élu en charge du projet. L’idée est autant de simplifier la vie des consommateurs en proposant un chargeur unique pour tous les gadgets électroniques que de réduire la quantité de déchets électroniques générée par la multiplication des chargeurs. Avec cette nouvelle directive, il sera obligatoire pour les fabricants de préciser si leur appareil est accompagné d’un chargeur et de donner des informations sur ses caractéristiques de charge (volts et ampères recommandés). La possibilité d’acheter un appareil sans chargeur devra aussi être proposée.

© SHUTTERSTOCK

Que va faire Apple ? Les trois options

Une fois le texte européen définitivement validé, la loi devra s'appliquer. Le laps de temps requis pour aller au bout du processus et l'entrée en vigueur effectivedevrait nous mener à 2024. A cet instant, Apple aura trois options.

Primo, l'ignorer et se soumettre aux lourdes amendes financières que l'Europe lui infligera si elle continue à vendre des iPhone Lighting sur le Vieux Continent. Très peu probable, mais pas totalement impossible. Deuzio, ne plus du tout embarquer de port physique sur ses devices et tout miser sur le rechargement (et le partage de fichiers et d'infos) sans-fil, que l'Europe souhaite également standardiser. Un poil plus réaliste, ne serait-ce que de manière temporaire, mais ce n'est clairement pas le scénario le plus crédible. Tertio, se conformer à la règle et faire enfin causer l'iPhone dans un langage connectique universel, en proposant bien le premir iPhone USB de son histoire.

A quand le premier iPhone USB ?

Le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, est formel : Apple aurait déjà commencé à tester de futurs iPhone dotés d'une prise USB-C. D'après lui, toujours, le grand basculement ne serait pas encore planifié pour le prochain iPhone à être commercialisé, à savoir l'iPhone 14 attendu en fin d'été/début d'automne 2022. Quelques rumeurs évoquent une arrivée précoce sur l'itération Pro Max de l'iPhone 14, mais c'est surtout sur la gamme d'iPhone 15 que le port USB de type C est attendu. De quoi respecter la calendrier européen qui impose aux constructeurs de smartphones l’utilisation de l’USB-C pour tous les smartphones dès 2024.

L'analyste Ming-Chi Kuo, insider crédible pour ce qui concerne Cupertino, corrobore la date de 2023 et la théorie de l'iPhone 15, premier USB-C Ready du genre.

Le connecteur Lighting et ses huit broches, lancé en 2012 par Apple sans rétrocompatibilité avec le connecteur 30 broches qu'il a relevé de ses fonctions, rien qu'en contraignant les utilisateurs de produits pommés de l'époque à se rééquiper en accessoires, aura permis à Apple de réaliser d'importants gains.