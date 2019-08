Une carte d'un genre nouveau, mais qui requiert quelques précautions d'usage

Depuis mardi, la carte de crédit en titane, à l’esthétique épurée chère à la marque – votre nom, une puce et la pomme d’Apple gravée, le reste de informations repose dans l'iPhone – est disponible aux Etats-Unis pour le grand public.

Ce projet s'inscrit dans une logique de services qu'Apple entend plus que jamais déployer (Apple Card, Apple Music, App Store, Apple News, iTunes Store et bientôt Apple+). Apple, qui a réalisé un chiffre d’affaires total de 265,6 milliards de dollars lors de l’exercice 2018 clos fin septembre, compte tirer 50 milliards de dollars de sa palette de services en 2020.

La carte de crédit, lancée en collaboration avec Goldman Sachs et Mastercard, se veut supérieure à ses concurrentes : plus sûre en offrant des codes à usage unique pour les achats en ligne et moins onéreuse (pas de frais annuels et un taux d’intérêt qu’Apple promet moins élevé).

Elle offre aussi – comme de nombreuses concurrentes – de reverser jusqu’à 3% sur chaque achat fait avec le portefeuille électronique associé à la carte physique. Ce dernier est aussi censé aider le client à mieux gérer ses dépenses.

Et en ces temps de scandales à répétition sur l’utilisation indue des données privées, Apple promet une discrétion absolue.

L’entreprise elle-même ne saura rien des usages du client et Goldman Sachs s’engage à ne jamais partager les données avec une tierce partie pour de la publicité ou du marketing.

La carte a été utilisée depuis le début du mois par un petit nombre de clients et, selon Jennifer Bailey, qui supervise Apple Pay, la réception a été "positive".

Une carte allergique au cuir et au jeans

Seul bémol qui tâche un peu ce début de vie commercial : plusieurs sites spécialisés dans la couverture de l'actualité de la marque de Cupertino ont repéré des indications officielles d'Apple pour le moins étranges quant à l'utilisation de sa carte en titane : il est ainsi indiqué que "certaines matières comme le cuir ou le denim peuvent déteindre de façon permanente sur l’Apple Card". Apple déconseille également de mettre la carte en contact avec des clés ou même d'autres cartes.

On attend désormais la... coque de protection pour carte de crédit !