Après la panne mondiale de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger, c’est au tour de Twitch de faire les gros titres. Ce mercredi matin, plusieurs sites spécialisés dans l'informatique ont en effet indiqué qu’un hacker anonyme avait réussi à faire leaker l’intégralité de Twitch, la plateforme de diffusion en direct. Le hacker aurait donc réussi à mettre la main sur l'ensemble de la plateforme ainsi qu'au code source des différents supports - sur navigateur, mais aussi des applications mobiles - aux commentaires, en passant par des informations très confidentielles.

Ce hacking a abouti à la diffusion de nombreuses informations confidentielles, notamment les sommes récoltées par les vidéastes au cours des trois dernières années. Les données de cette fuite sont proposées dans un fichier torrent, qui circule entre autres sur 4chan, un forum en ligne sur lequel tout le monde peut discuter avec un profil anonyme.

Les sites spécialisés expliquent que cette archive en question pèse 125 Go et est partagée dans des sections spécifiques de la plateforme 4chan. Dans ce fichier, on retrouve donc des documents qui indiquent par exemple les gains des streamers et streameuses.

Le site spécialisé français Numerama a pu accéder aux documents, ainsi qu’à certains fils Twitter et aux discussions sur 4chan.

La plateforme Twitch n'a pas encore réagi à ce supposé hacking. Il est toutefois conseillé aux utilisateurs de changer leur mot de passe pour plus de sécurité.