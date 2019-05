Elle nous épargnait depuis 10 ans. Elle arrive en 2020.

On y a échappé pendant près de dix ans, mais nos heures sont désormais comptées : la publicité va bel et bien débarquer sur WhatsApp. Et ce dès 2020, comme l'a confirmé Facebook lors de son Marketing Summit, à Rotterdam. Pour rappel, Facebook est la maison-mère de l'appli de messagerie sociale depuis son rachat tonitruant en 2014, contre 19 milliards de dollars.

Les premières publicités WhatsApp s'insinueront dans l'app par le biais de la fonctionnalité "Statuts", qui est utilisée par plus de 450 millions de personnes. Les annonces occuperont l’ensemble de l’écran à la manière d’un message classique reçu de la part d’un de vos contacts. Sauf qu'à la place du nom d’un contact, c'est une marque qui s'affichera. Avec une invitation à l'achat : ces annonces contiendront un lien de redirection vers le site web du marchand. Comme sur Instagram ou Snapchat, glisser votre doigt vers le haut permettra d'ouvrir le lien en question.

WhatsApp, utilisée au quotidien par environ un milliard de mobinautes, commencera par implémenter la pub aux Etats-Unis en 2020, sur iOS comme Android. Le reste du monde, donc la Belgique, suivra dans une seconde phase.

Reste à voir si l'arrivée des annonces commerciales au sein de l'appli provoquera l'exode massif d'utilisateurs déjà massivement exposés à la publicité dans leurs quotidiens numériques...