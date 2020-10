Spectateurs virtuels, ambiances sonores collées sur les images : de nouvelles techniques sont mises au point pour habiller les matchs.

Sans supporters, les stades de football ressemblent à des coquilles vides. Quelques téléspectateurs s’amusent certes à tenter de capter les échanges verbaux (souvent instructifs) entre joueurs (et entraîneurs) mais la plupart ne s’habituent pas à cette ambiance feutrée, ni aux sons métalliques et impersonnels que renvoient le jeu sur le terrain et les commentaires issus des bancs de touche.

(...)