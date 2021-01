Parmi les autres nouveautés, les utilisateurs pourront découvrir leur profil "My SNCB" qui leur permettra entre autres "de voir directement les tickets et les Pass les plus adaptés à leur profil de voyageur, toujours au meilleur tarif", selon la SNCB. L'application MoveSafe, qui permet au voyageur de consulter l'occupation de son train, a également été intégrée à l'application.