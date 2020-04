Agoria a fait ses cacluls: pas moins de 88 pylônes GSM auraient été incendiés volontairement en Europe ces dernières semaines (dont 61 au Royaume-Uni et 20 aux Pays-Bas). En Belgique, on recense un seul cas d’incendie criminel, à Pelt (province de Limbourg). Pour Marc Lambotte, CEO d'Agoria, il est urgent que les autorités belges réagissent en prenant des "sanctions sévères" et en lançant une campagne d’information "neutre" pour lutter contre la désinformation qui se répand à propos de la 5G. "Absolument rien n’indique que le déploiement de la 5G constitue un risque pour la santé", martèle-t-il dans un communiqué publié ce matin.