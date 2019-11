Google vient de sortir un nouvel outil pour le moins cocasse. En effet, le "Freddie Meter" permet à tout un chacun de comparer sa voix à celle du chanteur emblématique de Queen.

Sur les airs de "Don't stop me now", "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody" ou de "Somebody To Love", les curieux pourront chanter leurs chansons préférées tout en confrontant leur voix à celle de Freddie Mercury selon trois critères: la justesse, l'harmonie et le timbre.



Une future star sommeille-t-elle en vous ? Découvrez-le ici.