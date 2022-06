D'ici trois ans, cette entreprise entend s'imposer comme valeur sûre sur le marché européen. Elle fabrique des ordinateurs depuis 2002 mais, jusqu'à présent, tous les composants et les cartes mères provenaient d'Asie du Sud-Est. L'entreprise française a voulu changer cela et a donc lancé en 2018 un projet européen. La carte mère de son mini PC "Kubb" est désormais fabriquée par Bleu Jour lui-même en France. Fixé à la carte mère, l'Intel Compute Element est une carte interchangeable contenant le processeur et la mémoire.

Pour compléter le design, le Kubb se compose d'un boîtier en aluminium en forme de cube, disponible dans plus de dix couleurs différentes et pouvant être équipé d'un logo personnalisé. Les PC de Bleu Jour sont principalement vendus aux entreprises pour leurs applications bureautiques.

En termes de coûts, produire en Europe est au moins aussi intéressant qu'importer d'Asie, selon la société française. Les coûts des conteneurs ont en effet fortement augmenté en raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Avec les connaissances disponibles, des emplois peuvent être créés sur le continent, ce qui permet donc de produire à un prix compétitif.

"L'ambition est de produire 250.000 PC ou plus par an dans les trois prochaines années. À ce moment-là, nous pourrons devenir l'un des plus grands acteurs européens", espère le CEO Jean-Christophe Agobert, qui voudrait également s'établir sur le marché américain dans les prochaines années.