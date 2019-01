Du lecteur de K7 VHS à la Xbox en passant par l'OLED et la télé 8K, nombreux sont les jalons technologiques posés dans nos quotidiens par la grand-messe technologique actuellement en cours à Las Vegas

Pour tout suiveur de l'actualité technologique, l'année est découpée en trois événements majeurs et autant de lieux : le CES de Las Vegas en janvier, le Mobile World Congress de Barcelone en février et l'IFA de Berlin en septembre. Il y a, bien entendu, d'autres événements qui font office de marqueurs annuels, mais ils sont plus égoïstes : les Keynote d'Apple, les conférences de lancement des nouveaux Samsung Galaxy S ou Huawei Mate, etc. Mais, aussi polarisants soient ces derniers, ils n'ont pas l'aura d'un CES. Le Consumer Electronics Show en 51 ans, a servi de rampe de lancement à bien des technologies qui sont entrées dans nos vies... Petit topo des innovations majeures de l'événement qui, il y a 52 ans, se tenait à New York et non dans le Nevada, avec 200 exposants seulement poour plus de 3.500 aujourd'hui...

Le magnétoscope

Ce bon vieux lecteur de VHS ! Il fut présenté en 1970 par Sony au CES, trois ans après sa création, à travers son prototype de système U-matic.

Le lecteur de CD

On est au salon de 1981. Fruit d'une joint-venture entre Sony et Philips, il marquait le deuxième grand temps de la musique nomade, après la création du walkman.

Le caméscope grand-public

On le doit essentiellement à JVC et Sony, toujours en 1981.

DVD, Blu-Ray, etc.

Si on élargit la réflexion, la majorité des supports de stockage qui ont révolutionné l'accès au multimédia ont été présentés à Las Vegas. Outre le CD, le CES a ainsi vu arriver les premiers DVD (Toshiba, 1996) et le Blu-ray (Sony, 2003), qui se frottait alors à son rival (mort en enterré aujourd'hui), le HD DVD (développé par Toshiba et sur lequel misait la Xbox 360 de Microsoft). D'autres formats ont fait long feu, à l'image du LaserDisc (Philips, 1974), du CD-i (Philips et Sony, 1991) ou du MiniDisc (Sony, 1993).

Les télés plasma, puis 3D, et enfin OLED et 4K/8K

Si la télévision, au sens large du terme, est plutôt médiatiquement née à l'IFA de Berlin, c'est au CES que les téléviseurs à écran plasma (en 2001, par le biais de Panasonic, Hitachi, Toshiba,...), puis, plus tard et dans cet ordre, la télévision HD, 3D et OLED - 4K/8K- ont effectué leurs premiers pas.

La NES et la Xbox, première du nom

La console mythique de Nintendo a fait ses débuts officiels, du moins hors-Japon, au salon de Sin City, en 1985. La Xbox première du nom, de Microsoft, l'a imité, 16 ans plus tard. Parmi les appareils électroniques grand public ayant connu des débuts officiels au CES, les plus emblématiques sont le caméscope (JVC et Sony, 1981), ou encore les premiers téléviseurs à écran plasma (Toshiba et Hitachi, 2001). C'est aussi au CES que le jeu mythique Pong, en 1975, fut présenté au grand public !