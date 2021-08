La montée des vélos électriques, ou e-bikes, s’est amorcée il y a quelques années déjà. Mais jamais la tendance n’a été aussi forte. De plus en plus de personnes découvrent les avantages des deux roues motorisées. Et c’est une chance ! ESKUTE lance sur le marché belge des vélos électriques de ville ou VTT performants et à prix tout doux. Quel est donc le secret de ce nouveau vélo qui semble séduire de plus en plus de cyclistes ? Explications.

Que vous soyez sportif ou non, opter pour un vélo électrique ESKUTE vous permet de vous déplacer facilement en ville, d’entretenir votre condition physique, avec des moyennes peu rapides à très rapides, mais aussi de gérer votre effort par rapport à vos besoins et votre potentiel du moment en réglant le niveau d’assistance électrique comme vous le souhaitez.

© Eskute



Le vélo électrique de ville : E-bike

Ce vélo de ville très stylé, avec un cadre en aluminium 28 pouces, est équipé d'un moteur Bafang de 250W, alimenté par une batterie Lithium-ION 36V/10Ah - pour une capacité totale de 360Wattheures - qui vous soutient jusqu’à 25km/h lorsque vous pédalez. Il est aussi doté du système d'éclairage nécessaire à la conduite la nuit et d'un porte-bagages pouvant supporter jusqu’à 25 kg. L'équipement comprend également un dérailleur Shimano à 7 vitesses, des freins à disque mécaniques de 160 mm à l'avant et à l'arrière et une fourche suspendue à l’avant, ce qui permet d’aborder facilement les parcours cyclistes les plus exigeants.

© Eskute



Le vélo électrique de montagne : Voyager E-MTB

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus tout-terrain et d'encore plus puissant, vous devriez jeter un coup d'œil au vélo de montagne Voyager 27,5 pouces. Ce modèle est conçu pour des trajets un peu plus sportifs et sur des terrains changeants. Il est équipé de phares à l'avant et d'un réflecteur à l'arrière, ainsi que de solides garde-boues. Avec un moteur d’une capacité de 250W, alimenté par une batterie Lithium-ION 48V/10Ah pour une capacité totale de 480Wattheures, il offre une autonomie en mode éco de 60 à 80 kilomètres, selon la manière dont vous roulez.

Adoptez définitivement un mode de vie plus sain et plus actif avec un vélo électrique ESKUTE . Des batteries fiables, durables et des commandes intuitives, montagne, route, cruiser et trekking, il y en a pour tous les goûts ! Solidement équipés, ils ne coûtent que 1.099 euros. Pour tous les modèles, le temps de charge nécessaire est d'environ 6 à 7 heures. L'écran LCD vous permet de garder un œil sur la batterie, le niveau d'assistance, la vitesse et les kilomètres. Tous les vélos ESKUTE sont en outre couverts par une garantie d’un an. Les fiches techniques et manuels d’utilisation sont téléchargeable en ligne.

