La grand-messe de l’innovation et de l’électronique, le CES, aura lieu du mardi 7 au vendredi 10 janvier à Las Vegas.

Comme chaque année, le monde de la high-tech et de l’électronique grand public se retrouve à Las Vegas, au Consumer Electronic Show, le plus grand salon mondial dédié à l’innovation technologique. Et cette année, le CES devrait mettre particulièrement l’accent sur la sécurité de la maison connectée avec de nouvelles caméras de surveillance, serrures ou encore sonnettes connectées.

(...)