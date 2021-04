Vous en avez marre que certaines personnes écrivent sous vos publications alors que vous ne les connaissez pas ? Désormais, Facebook offre la possibilité depuis le 31 mars de contrôler qui peut commenter vos photos ou autres partages.

L’année dernière, Twitter a commencé à permettre aux utilisateurs de restreindre qui pouvait répondre aux tweets. Les réponses peuvent être ouvertes à tout le monde, ou limitées aux comptes suivis ou mentionnés dans le tweet par l’utilisateur. Depuis mercredi, Facebook a emboîté le pas avec la fonction "Contrôlez ce que vous partagez". Toutes les pages et les profils sur Facebook peuvent désormais contrôler qui est autorisé à commenter leurs publications publiques à l’aide de cet outil. Comme pour twitter, vous pouvez rendre les commentaires accessibles à tout le monde ou uniquement à vos amis.

Une nouvelle fonctionnalité de l'application que Facebook justifie: "En choisissant qui peut commenter, vous pouvez orienter la conversation et limiter les interactions potentiellement indésirables sur vos publications publiques. Cette option s’applique également si vous êtes une personnalité publique, un créateur ou une marque. Ce nouvel outil est le dernier exemple en date de la façon dont nous vous aidons à contrôler et à organiser votre fil d’actualité afin qu’il reflète mieux qui vous êtes", a indiqué le réseau social dans un communiqué.

© D.R.

Il existe aussi plusieurs façons de choisir la manière dont s’affiche votre fil d’actualité

Ce n’est pas la seule nouveauté puisque Facebook propose également une nouvelle fonctionnalité qui offre le choix aux utilisateurs de déterminer le mode d’affichage préféré du fil d'actualité. Concrètement, en se rendant dans les paramètres, ils pourront choisir de bénéficier d’un affichage chronologique (des publications plus récentes) ou à l’inverse basé sur des recommandations. Ce dernier, appelé Favoris, est un outil qui permet de faire apparaître les publications des amis et des pages (possibilité d’en ajouter jusqu’à 30 à ses favoris) qui intéressent le plus les utilisateurs en premier dans le fil d’actualité.

Pour l’instant, la nouvelle fonction de filtrage du fil d’actualité n’est offerte qu’aux propriétaires d’appareils Android, tandis que la fonctionnalité IOS sera disponible dans les semaines à venir pour les autres appareils.