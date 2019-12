Une publication jette le trouble sur les réseaux sociaux

Trop beau pour être vrai ! C'est ce qu'auraient dû se dire les milliers d'internautes, pétris d'espoir et un peu trop vite tombés dans le panneau d'une publication sur les réseaux sociaux relativement bien ficelée. A l'instar du compte officiel de Netflix, un compte non-certifié (mais mimant bien les codes de la référence officielle) a en effet diffusé le soi-disant programme des sorties prévues en janvier 2020 sur le service de SVOD.

Et cela a produit son petit effet : il y était question de l'arrivée des intégrales de Star Wars, Harry Potter, Game Of Thrones ou encore de l'anime One Piece, issu d'un des mangas les plus populaires (et longs) au monde.

Jugez-par vous même :

Pour d'évidentes raisons concurrentielles (Star Wars, par exemple, c'est Disney, qui vient de lancer le concurrent le plus dangereux à Netflix...), ce programme, bien qu'alléchant, était toutefois improbable. Ce que n'a pas manqué de rapeller avec humour, comme à son habitude, le CM du vrai compte de Netflix France...