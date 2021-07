Le nouveau modèle Switch OLED comportera un écran plus grand, de presque 18 cm (7 pouces), et sera mise sur le marché au prix suggéré de 350 dollars le 8 octobre, a annoncé la firme japonaise dans un communiqué.

© NINTENDO

L'appareil comportera des graphismes améliorés et une capacité de mémoire doublée à 64 gigabits par rapport à son précédent modèle et comprendra une béquille réglable pour permettre de poser la console sur une table ("tabletop mode") pour jouer avec plusieurs joueurs.

La nouvelle console "est une excellente option pour les joueurs qui souhaitent découvrir le nouvel écran aux couleurs vibrantes lorsqu'ils jouent en mode portable et sur une table" ainsi que sur un écran de télévision, a déclaré Doug Bowser, président de Nintendo of America.

"Avec l'ajout de ce nouveau modèle à la famille des systèmes Nintendo Switch, les clients ont un choix supplémentaire d'un modèle qui correspond le mieux à l'expérience de jeu qu'ils désirent", ajoute-t-il.

La Switch, qui a dépassé en février les 80 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, a été lancée pour la première fois au début de 2017 et propose des franchises de jeux telles que Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Animal Crossing, pour ses plus populaires.

La Switch a été la console la plus vendue en 2020, une année qui a vu des ventes record de jeux vidéo, de consoles et d'accessoires, selon NPD Group, une société d'études de marché.

Nintendo a enregistré son bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré en 2020 après que les confinements dus à l'épidémie de Covid 19 ont fait monter en flèche les ventes de sa console à succès.