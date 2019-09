Dans la rue et les transports en commun, les écouteurs avec ou sans fils sont de plus en plus nombreux. Mais il arrive qu’ils ne soient pas confortables. Un problème qui sera bientôt résolu grâce aux écouteurs Ewolv. Leur particularité est surprenante : ils s’adaptent à la morphologie de nos pavillons d’oreilles. Une première mondiale et technologique.

Ces écouteurs d’un nouveau genre ont exigé de nombreux mois de travail avant d’aboutir. Le premier prototype a été dévoilé en juin 2018. Après 150 mois de travail et... 203 prototypes, un brevet a été déposé et la production, quant à elle, a commencé ce mois d’août. Fabriqués en France, les écouteurs Ewolv doivent être activés avant d’être utilisés : "les écouteurs Ewolv s'adaptent à la forme des oreilles lorsque vous les branchez sur leur adaptateur en quelques secondes", précise Alexis Robert d'Ewolv.

Une fois branchées sur leur adaptateur, les oreillettes se ramollissent en moins de 10 secondes grâce à leur matière thermoplastique. Une fois dans les pavillons d’oreilles, elles en prennent la forme. Elles contiennent un nouveau matériau, un composite électroformable Loma, qui change d’état lors de l’activation. A noter que ce composite est résistant à la transpiration, un bon point pour les sportifs. Une vidéo de démonstration circule sur la page Facebook de la société.

Les écouteurs Ewolv permettent d’écouter de la musique, le son produit est garanti comme étant "le plus haut de gamme possible", mais pas seulement. En effet, ils comportent également un kit mains-libres pour les appels téléphoniques, des boutons de commande pour le volume et la lecture de la musique.

> ewolv.loma-innovation.com