Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront officiels mardi prochain. Mais on en sait déjà tout, ou presque...

Pas sûr que cela enquiquine Samsung, mais les "leaks" concernant les smartphones que le géant sud-coréen de la téléphonie mobile s'apprête à commercialiser s'enchaînent. Au point de spoiler pratiquement tout l'intérêt de la conférence de presse du 11 février prochain, aux Etats-Unis, où le (toujours) leader du marché des smartphones donnera naissance à sa gamme Galaxy S20, qui succédera aux Galaxy S10.

Ces terminaux sont officiels : Samsung a lui-même, erronément ou par pure stratégie marketing, mis en ligne sur son propre site Internet des pages dédiées à des accessoires qui confirment ses nouveaux flagships. Et c'est sur les versions allemande et... belge que la "bourde" s'est produite.

© D.R.



Il se confirme donc que le coeur de la gamme 2020 de Samsung sera composé par le Galaxy S20 (6,2 pouces) et une version XL, le Galaxy S20+ (6,7 pouces). Ces smartphones embarqueront la 5G, bien qu'une déclinaison 4G only devrait être de la revue également. Outre une petite évolution stylistique, l'arrivée d'un écran 120 Hz est largement présumée, ainsi que l'intégration de nouveaux blocs photo, cheval de bataille principal et argument concurrentiel majeur sur le marché.

Le Galaxy S20+ : © D.R.

S20 Ultra : Une version très haut de gamme au bloc photo... massif

Ce n'est pas tout : au-delà encore du S20+, Samsung devrait se repositionner dans le mobile très haut de gamme avec le Galaxy S20 Ultra, qui vient lui aussi de fuiter sur la Toile. Attendu avec ce qu'il y a de meilleur techniquement sous le capot, un écran plus large encore (6,9 pouces), il devrait se distinguer en photo, avec, dans son dos, un module qui fait déjà pas mal jaser. C'est que, s'il promet beaucoup techniquement parlant, le rectangulaire ensemble en question, est particulièrement proéminent et massif...

Les leaks du Galaxy S20 Ultra :

© ICEUNIVERSE © 91Mobiles



Ce Galaxy S20 Ultra devrait embarquer un capteur standard 108 mégapixels, épaulé par un homologue à la définition inconnue, un ultra grand-angle 64 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels qu'on suivra de près, puisque il est attendu avec un zoom optique 10x, et hybride jusqu'à 100x.

Si le S20 devrait être commercialisé à hauteur des 900 €, le S20+ franchira la barre des 1.000 €. Quant au S20 Ultra, difficile de l'imaginer en dessous de la barre des... 1300 - 1.399 €. Un cap rarement atteint par Samsung.

Par ailleurs, Samsung devrait également officialiser son second smartphone à écran pliable après le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip, dont nous vous parlons ici.

Tout ceci parachève un torrent de leaks qui laissent peu de suspense sur ce que Samsung sortira de son chapeau mardi prochain. Mais on attendra, comme de coutume, les confirmations de tout ceci.