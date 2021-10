Instagram et Facebook sont à nouveau indisponibles pour de nombreux utilisateurs ce vendredi soir. Sur Twitter, de nombreux internautes se plaignent, affirmant ne pas pouvoir se connecter aux réseaux sociaux.Sur Downdetector, un site qui renseigne en temps réel des pannes sur le web, le nombre de rapports faisant mention de problèmes de connexion sur les plateformes en Belgique a fortement augmenté depuis 20h30. Messenger serait également concerné par cette nouvelle panne.

Il y a quelques jours à peine Facebook, Instagram et Whatsapp avaient déjà été victimes d'une panne mondiale de six heures qui avait fait perdre des milliards à l'entreprise américaine.

Facebook fait part de nouvelles difficultés d'accès à ses services

Des utilisateurs des applications Instagram et dans une moindre mesure WhatsApp et Facebook Messenger ne pouvaient pas accéder à ces services vendredi aux alentours de 19H50 GMT, selon les rapports signalés au site spécialisé Downdetector, des perturbations confirmées par Facebook.

"Nous sommes conscients que certaines personnes et entreprises ont des difficultés à accéder aux produits Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient", a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans un message à l'AFP, quelques jours après une panne géante ayant paralysé ces services pendant plusieurs heures.