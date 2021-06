Alors que le Royaume-Uni fait face à un regain de l'épidémie particulièrement virulent sur son territoire, le gouvernement britannique semble visiblement prêt à tout pour encourager la population à se faire vacciner.



Les autorités se sont en effet récemment associées à diverses applications de rencontre pour sensibiliser à la vaccination. Les plateformes comme Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime ou encore Muzmatch ont ainsi développé un "badge" que leurs utilisateurs pourront bientôt apposer sur leur profil afin de montrer qu'ils sont vaccinés. Intitulés "I got the shot" (NDLR: j'ai reçu le vaccin) ou "Immunity together" (NDLR: l'immunité ensemble), ces badges permettront ainsi aux futurs âmes soeurs de savoir s'ils peuvent se rencontrer en toute sécurité.

Certaines applications vont même plus loin: sur Bumble, chaque utilisateur pourra indiquer ses préférences concernant les mesures sanitaires. Acceptez-vous de vous rencontrer dans un lieu bondé ? Avec ou sans masque ? Autorisez-vous une accolade ou une bise, ou préférez-vous garder une distance d'un mètre cinquante ? L'application enregistre ces données et permet de satisfaire aux demandes de chacun.

Selon une récente étude de YouGov, à laquelle 5 000 Britanniques ont participé, 28 % des personnes interrogées ne sortiraient avec quelqu'un que si celui-ci était vacciné. A contrario, 2 % des répondants refuseraient de sortir avec des personnes ayant été vaccinées.