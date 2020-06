Le premier terminal de cette "nouvelle ligne de produits" n'a pas encore été dévoilé

C'est presque un retour aux sources. Après des années de montée en gamme, et de tarifs de plus en plus onéreux (sans pour autant écorner la popularité de la marque) , OnePlus va élargir sa gamme de mobiles. Et en revenir à des tarifs plus abordables, ceux qui ont permis à l'entreprise chinoise de bâtir son succès, lorsqu'elle proposait les mêmes prestations techniques que les flagships qu'elle affrontait, pour la moitié du prix.

En 2020, OnePlus nous a gratifié des excellents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, vendus respectivement à partir de 699 € et 899 €. Mais ce ne sera pas tout.

Après un teasing intense sur les réseaux sociaux, la marque vient d'annoncer son intention d'élargir son portfolio et "de proposer des produits plus abordables". Fortement pressenti, le OnePlus Z devrait donc prendre vie, avec des caractéristiques de mobile de milieu de gamme. On l'attend pour un tarif inférieur aux standards de OnePlus jusqu'ici (entre 300 et 500 € maximum). Le premier terminal de cette "nouvelle ligne de produits" n'a toutefois pas encore été dévoilé. Seul un visuel peu révélateur a été communiqué.

© ONEPLUS



Mais plus qu'un terminal, il s'agira dune "ligne" de produit, qui seront "d’abord lancés en Europe et en Inde, puis progressivement dans le reste du monde.

Pour rappel OnePlus a déjà élargi son horizon au moyen de la OnePlus TV, Smart TV déjà accessible en Inde, ainsi que des écouteurs Bullets.

"Étant donné que nous avons débuté en créant les meilleurs smartphones haut de gamme, je considère ce nouveau volet de notre stratégie comme une extension importante de la proposition de valeur de OnePlus", déclare Pete Lau, le fondateur et CEO de OnePlus, par voie de communiqu". "Nous avons parcouru un long chemin ces six dernières années, et le moment est venu pour nous d’apporter quelque chose de nouveau. Je me réjouis vraiment de ce nouveau départ pour OnePlus et j’espère que nos fans partagent mon enthousiasme."