Il n’y a pas qu’en tant qu’équipementier de réseaux mobiles qu’on met des bâtons dans les roues d’Huawei. Alors que le bashing s’intensifie dans le cadre de la 5G (après le Royaume-Uni, c’est la France qui devrait prendre de sévères sanctions vis-à-vis de la marque chinoise dans le cadre du déploiement de son réseau 5G), voilà désormais près d'un an que Huawei, poids lourd mondial du marché des smartphones, trace son bonhomme de chemin sans Google. Pour rappel, sur fond de suspicion d'espionnage, l'administration Trump a placé sur liste noire une série d'entreprises chinoises, parmi lesquelles figure Huawei.

Résultat ? Depuis la sortie du Mate 30 (mais aussi des P40 et P40 Pro, fers de lance 2020 de la marque chinoise sur l'industrie mobile), les smartphones issus des usines de Huawei n'embarquent plus les fameux Google Mobile Services, mais bien une expérience maison, développée en interne, intitulée Huawei Mobile Services (HMS). Donc plus de Google Play Store (le magasin d'applications d'Android, où télécharger vos apps préférées), plus de Google Maps, Drive, plus de YouTube, plus de Gmail... Forcément, c'est un coup dur pour Huawei. Parti pour durer, les Etats-Unis n’envisageant pas à ce stade un retour en arrière permettant à Huawei de collaborer avec Google comme au temps de la belle époque.

Un coup dur que la marque prétend avoir encaissé sans trop de mal. "Nous avons été les premiers vendeurs de smartphones en mai et en juin dans le monde", claironne Allen Yao, directeur d’Huawei Belgique, qui constate, à raison, que le volume de ventes des smartphones Huawei n’a pas (encore ?) énormément souffert du blacklisting de Google. Actuellement, en Belgique, 1 smartphone Huawei vendu sur cinq est un mobile HMS. "Et nous avons l’ambition de porter ce ratio à 50/50 d’ici la fin de l’année". C’est le P40 Lite qui fait office de locomotive de ventes "HMS".

(...)