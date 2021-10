Dès 16 h GMT ce lundi, le site de Facebook indiquait "ce site est inacessible", "impossible de trouver l'adresse du serveur". La panne semblait durer depuis environ une heure, affectant des dizaines de millions d'utilisateurs.

En fin de soirée, le groupe n'avait pas encore communiqué sur son origine. Selon une journaliste "Tech" du New York Times qui dit avoir été contactée par par quelqu'un qui travaille pour Facebook, le personnel rencontrerait également des problèmes. En effet, leurs badges d'accès aux locaux de l'entreprise ne fonctionneraient plus. Et de ce fait, les recherches sur la panne se trouveraient ralenties. "Ce matin, les employés ne savent pas entrer dans les bâtiments pour commencer à évaluer l'étendue de la panne parce que leurs badges ne fonctionnent pas", a tweeté Sheera Frenkel.

D'autres personnes travaillant pour WhatsApp, contactées par la chaîne américaine NBC, ont expliqué qu"'aucun service interne ne fonctionne, à part les mails et le calendrier".