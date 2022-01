La maîtrise des outils numériques est devenue indispensable pour communiquer, s’informer ou encore effectuer des tâches administratives dans la vie personnelle, professionnelle et citoyenne. Disposer d’outils de formation performants, gratuits et adaptés à tous les publics et tous les âges est donc devenu indispensable. La plateforme Pix, (disponible à l’adresse www.pix.org/fr-be/) accessible à tous les Belges francophones depuis cette semaine entend répondre à ces enjeux.

Sur ce site entièrement gratuit, tous les citoyens, quel que soit leur niveau de compétence en numérique ont la possibilité de se former à travers des défis ludiques imaginés par des experts, des ingénieurs pédagogiques et des développeurs français et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pix permet de développer 16 grandes compétences comme la gestion et le traitement de données, le développement de documents textuels ou multimédia, le partage et la publication des informations, de mener une recherche et une veille d’information et de faire de la programmation.

Grâce aux tutoriels présents en abondance, les utilisateurs sont maîtres de leurs apprentissages et progressent à leur rythme. Le niveau de difficulté des exercices augmente progressivement réponse après réponse et offre une expérience sur mesure à chaque utilisateur. En fin de parcours, une certification peut être obtenue.

