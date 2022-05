Si vous pensez qu'il n'y a que les grosses voitures, avec des gros moteurs qui attirent l'attention, c'est que vous n'avez sûrement jamais croisé la Street View Car. Une voiture complètement relooké aux couleurs de Google Maps, surmonté par un impressionnant assemblage de caméras sur son toit.

Tout a commencé en 2007, aux États-Unis. À l'époque, c'est Larry Page qui a débuté les prises de vues, avec tout d’abord San Francisco et New York. C’est à bord d’une voiture qu’il a louée et entourée d’une dizaine de caméras que les premières images de Google Street View apparaissent. Ce n’est qu’en 2009 que cette technologie arrive en Belgique. Aujourd'hui, c’est un arsenal de 5 voitures dotées d’un impressionnant mât truffé de caméras qui capturent quotidiennement notre plat pays sous toutes coutures.