Il ne sera plus possible d'introduire la technologie 5G en Belgique en 2019, rapportent vendredi L'Echo et De Tijd. Le dossier a pris du retard dans un relatif silence, selon les quotidiens. La 5G est la technologie de réseau mobile de cinquième génération, conçue pour répondre à une importante croissance des données.

Le magazine économique Trends écrivait jeudi déjà que les enchères des bandes de fréquence seraient reportées à 2020 et le dossier probablement confié au prochain gouvernement fédéral sans accord au prochain comité de concertation, le 6 février.

"La perspective de pouvoir raisonnablement organiser ces enchères courant 2019 dans de bonnes conditions s'éloigne à grands pas", déclare vendredi Michel Van Bellinghen, président du conseil du régulateur des télécoms (IBPT), dans L'Echo.

Les bandes de fréquences doivent êtres mises aux enchères afin de répartir le spectre entre les opérateurs mobiles, censés fournir les technologies 2G, 3G, 4G et demain 5G aux utilisateurs finaux.

Un processus crucial, donc, mais les différents niveaux de pouvoir ont des visions divergentes. Notamment sur la révision des normes d'émission à Bruxelles, condition sine qua non au déploiement de la connectivité 5G.