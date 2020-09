On a retourné nos archives : les écrans pliables, et leur arrivée sur nos téléphones, c’est un sujet qu’on abordait pour la première fois il y a neuf ans déjà. Il aura donc fallu attendre près d’une décennie pour voir cette technologie mener sa barque afin de devenir mûre et productible à grande échelle. Il semble qu’en 2020, on puisse acter que cette technologie est au point. Ce qui ne signifie pas que le grand public en ait soit besoin, soit envie…

Pour ce qui est de l’envie, en tout cas, on ne peut pas reprocher au géant sud-coréen Samsung de ne pas avoir revu sa copie pour tenter de nous la redonner. Il y a un an d’ici, sortait le premier smartphone pliable de l’histoire de la marque : le Galaxy Z Fold. Impressionnant de loin, mais loin d’être parfaitement finalisé de près : sa charnière n’avait pas convaincu (solide bémol, pour un engin dont la principale caractéristique est de pouvoir se plier), son écran en façade était bien trop petit, le double écran central (en mode déployé) était balafré d’une grande encoche disgracieuse, et les finitions générales n’étaient pas nécessairement à la hauteur d’un mobile qui vendait très chèrement sa coque : un poil plus de 2 000 € !